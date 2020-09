Il Messaggero – Lazio, Lotito cerca Vazquez, piace anche Carlos Rodriguez

Secondo Il Messaggero, Claudio Lotito, presidente della Lazio, è tornato a sondare Vazquez.

Non vuole dare nessun alibi per questa stagione, così Lotito in prima persona torna a sondare Vazquez: il Siviglia lo cederebbe anche a 6 milioni, ma Tare è contrario all’operazione. I soldi (stanziati circa 12 milioni) devono servire per il difensore, a meno che non si decida di cogliere in prestito (torna di moda Umtiti del Barcellona) o a zero (vedi Garay) un’occasione. In quel caso il mercato a centrocampo (intanto ufficializzato il tesseramento di Akpa Akpro) riprenderebbe vigore. Piace il gioiellino messicano Carlos Rodriguez, ma sono troppi i 12 milioni della sua clausola di rescissione. Bisogna fare i conti bene, il bilancio non deve subire perdite. Ed è difficile che in canna al fotofinish ci possa essere una grande cessione (solo rumors su Correa, riconvocato dopo tanto dall’Argentina) per rimpinguare le casse. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.