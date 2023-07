Il ds del Nizza avvisa la Lazio: «Pellegrini? E’ la nostra priorità visto che in quel ruolo siamo in pochi»

Lazio, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Sanson e Boga il ds del Nizza ha parlato anche di Luca Pellegrini

In occasione della presentazione di Boga e Sanson, in conferenza stampa ha parlato il ds del Nizza Ghisolfi, il quale fa il punto della situazione riguardo il calciomercato sottolineando che anche il club francese è su Pellegrini, sul quale sta lavorando anche la Lazio

PELLEGRINI – Speriamo ancora di ingaggiare 2-3 giocatori, ma non abbiamo intenzione di prendere per il gusto di prendere. Non è un segreto che un terzino sinistro sia la nostra priorità. Al momento abbiamo solo Melvin Bard e il giovane Ayoub Amraoui, quindi dobbiamo rafforzare questa posizione