Ianni in conferenza: «Non è un passo indietro, il nostro errore forse è stato questo». Le dichiarazioni del vice allenatore di Sarri

Un pareggio rocambolesco, strappato con il cuore all’ultimo secondo. La Lazio agguanta il 3-3 contro il Torino grazie a un rigore di Cataldi al 97′, al termine di una partita pazza e ricca di emozioni. A fine gara, con Maurizio Sarri assente per un lieve malore, è stato il suo vice, Marco Ianni, a presentarsi in conferenza stampa per analizzare il match.

L’assenza di Sarri e il confronto con Genova

La prima domanda è stata, inevitabilmente, sulle condizioni del tecnico e su un presunto passo indietro rispetto alla vittoria di Marassi. «Può fare chiarezza sull’assenza del mister? Passo indietro rispetto a Genova?» «Il mister si scusa ma sarà assente per dei giramenti di testa. Non credo sia un passo indietro, era una partita difficile. Il Torino aveva sempre perso per episodi sfortunati. Strada facendo abbiamo perso dei giocatori, la squadra ha dimostrato di non pensarci ma è stata una problematica sopratutto a gare in corso. Forse rispetto a Genova ci siamo abbassati troppo dopo il vantaggio e non abbiamo chiuso la partita. Io guardo la reazione che ha avuto la squadra, non era assolutamente facile».

Squadra sbilanciata con il nuovo modulo?

Ianni ha poi analizzato le difficoltà di equilibrio mostrate dalla squadra con il nuovo assetto tattico. «Oggi non si è vista una Lazio equilibrata, cosa ne pensa?» «Durante il ritiro estivo e in queste settimane abbiamo allenato questo modulo ma vedendolo sempre come opzione a gare in corso. Dobbiamo trovare equilibrio e non concedere. Per farlo dobbiamo crescere nella gestione della palla. Oggi era un 4-2-3-1 molto offensivo, avevamo messo in preventivo il fatto di concedere. Il ritorno di alcuni giocatori ci aiuterà molto».

Il gol di Cataldi e la gestione del vantaggio

Infine, una riflessione sul valore del pareggio e sulla gestione della partita dopo il momentaneo 2-1. «Quanto morale vi da il gol di Cataldi? Sul 2-1 è mancato ordine?» «A livello di morale ci da tanto. Nel pre-sosta trovare il pareggio in questo modo ti da modo di affrontare queste due settimane con più energia. Dopo il 2-1 la sensazione è che si poteva fare il 3-1, sapendo che molti ragazzi non giocando da tanto potessero calare nel tempo».

Dalle parole di Ianni emerge il ritratto di una squadra che, pur tra mille difficoltà e con un assetto ancora da perfezionare, ha dimostrato un carattere e una voglia di non mollare che valgono come un’iniezione di fiducia in vista della sosta.