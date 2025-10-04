 Hysaj a Lazio Style Channel: «Non è facile giocare poco ma il mio lavoro è...»
Hysaj a Lazio Style Channel: «Non è facile giocare poco ma il mio lavoro è...»

Hysaj a Lazio Style Channel: «Non è facile giocare poco ma il mio lavoro è…»

Un pareggio rocambolesco, strappato all’ultimo secondo, che lascia sensazioni contrastanti. Il 3-3 della Lazio contro il Torino è un ottovolante di emozioni, dalla doppietta di uno scatenato Cancellieri fino al rigore della disperazione trasformato da Cataldi al 97′. A fine partita, a offrire un’analisi lucida e matura è uno degli uomini di maggiore esperienza del gruppo, Elseid Hysaj, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

Il terzino albanese non nasconde il rammarico per una vittoria sfumata, ma allo stesso tempo vede il bicchiere mezzo pieno, sottolineando la capacità della squadra di non mollare mai. «C’è rammarico perché potevamo gestire meglio la gara ma dobbiamo essere contenti perché potevamo perderla e invece l’abbiamo pareggiata. Sosta? Vedere che anche quelli che entrano danno qualcosa in più ci darà qualche risultato in più. Dobbiamo continuare così e provare a recuperare velocemente qualche punto».

Hysaj ha poi parlato della sua situazione personale, descrivendo con grande professionalità le difficoltà di chi non gioca sempre, ma deve farsi trovare pronto al momento del bisogno. «Non è facile ma è il nostro lavoro io devo essere a disposizione della squadra e del mister e fare il massimo quando vengo chiamato in causa. Cerco sempre di dare una mano anche se non è facile quando giochi poco».

Infine, un’iniezione di fiducia per il futuro. Le sue parole sono un appello all’unità e una dichiarazione di fede nel lavoro del gruppo e del suo allenatore. «Come ho detto prima se tutti siamo disponibili per la squadra e per il mister sicuramente faremo qualcosa di buono».

La disamina di Hysaj è quella di un leader silenzioso: consapevole dei limiti attuali, ma convinto che con il sacrificio e la compattezza la Lazio possa superare questo momento difficile. Il punto contro il Torino, per lui, non è una sconfitta, ma una base da cui ripartire con rinnovata fiducia dopo la sosta.

