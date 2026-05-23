Hiljemark nel post partita: «Rammarico? C’è ma i ragazzi hanno fatto una prestazione dignitosa»

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato nel post partita del match della trentottesima giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato nel post partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

SITUAZIONE – «Rammarico? C’è ma i ragazzi hanno fatto una prestazione dignitosa, il risultato era negativo ma la prestazione era meglio rispetto ad altre partite. Che cosa porto a casa da questa esperienza in Serie A? Sicuramente tante cose. La prima volta qui come tecnico dopo che ero stato giocatore, ora la classifica devi sfruttare situazione positive. Se tu non fai gol quando hai i momenti buoni poi i risultati non pagano».

FUTURO – «Poi questa estate vediamo in vista della prossimo anno. Ho un contratto di un altro anno e vorrei continuare il mio lavoro qui per un altro anno».

Ultimissime Lazio LIVE: crescono le tensioni tra Fabiani e Lotito! Le novità