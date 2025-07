Hernanes, dal campo da calcio alle vigne: «Ai biancocelesti abbinerei il mio ‘Saudade’, parola che significa nostalgia». Le sue parole

A Montaldo Scarampi, nel cuore dell’Astigiano, l’ex calciatore brasiliano Hernanes – noto regista dal piede educato, ex stella di Lazio, Inter e Juventus – ha trasformato la sua vita professionale passando dal campo da gioco alla viticoltura. Nasce così Ca’ del Profeta, progetto ambizioso che unisce cantina, ristorante e relais immersi tra le colline piemontesi.

Il viaggio inizia nel 2016, quando Hernanes si innamora del vino e della bellezza paesaggistica italiana. In un’intervista esclusiva al Rooftop Cocktail Bar del Palace Lido a Marina di Cecina (LI), l’ex numero 10 racconta: “Quando arrivai in Italia nel 2010 non conoscevo il vino, ma è bastato poco per appassionarmi. Cercando casa nelle Langhe, scoprii una proprietà con vigneti e decisi di lanciarmi in questa avventura.”

Le sue etichette riflettono anche il suo passato sportivo:

“Saudade” – Grignolino d’Asti DOC – è dedicato alla Lazio, dove visse l’impatto più intenso col calcio italiano. Il nome evoca la nostalgia legata ai quattro anni trascorsi a Roma.

“Efraim” – Barbera d’Asti Superiore DOCG – rappresenta la Juventus, con cui vinse uno scudetto e giocò in Champions League.

“Profeta” – Barbera d’Asti DOCG – è ispirato all’Inter, squadra che non si rivelò il capitolo finale sperato, proprio come questo vino, inizialmente non previsto.

“Momentum” – Brachetto DOC – completa la selezione, simbolo dell’evoluzione continua.

Oltre ai vini, Hernanes sperimenta anche in mixology: insieme a Gabriele Vallebona, Bar Manager livornese, ha creato cocktail innovativi che uniscono i suoi vini alle tecniche della miscelazione.

Per quanto riguarda la Serie A 2025/2026, l’ex centrocampista non rinuncia alla sua vena profetica: “Il Napoli è ancora il favorito. Bene anche la Juve. Sul podio vedo il nuovo Milan di Allegri. L’Inter? Un po’ indietro.”