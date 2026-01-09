Hellas Verona Lazio, i numeri dei precedenti giocati contro i butei: la squadra di Sarri prepara la sfida

Hellas Verona Lazio, biancocelesti si preparano a una trasferta insidiosa contro gli scaligeri, con il bilancio storico che non sorride alla Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare l’Hellas Verona in una sfida che si preannuncia complicata. Il bilancio nelle trasferte contro i gialloblù non è favorevole per i biancocelesti: su 28 gare di Serie A disputate a Verona, la Lazio ha vinto solo 7 volte. L’ultima vittoria risale al gennaio 2025, quando i biancocelesti si imposero per 0-3.

Precedenti e statistiche

Oltre alle 7 vittorie, la Lazio ha collezionato 11 pareggi, con l’ultimo che manca dal 1-1 del dicembre 2023. Le sconfitte sono invece 10, con l’ultima che risale al 4-1 subito nell’ottobre 2021. Complessivamente, la Lazio ha segnato 33 gol a Verona, contro i 36 realizzati dall’Hellas Verona.

Il bilancio complessivo tra le due squadre in Serie A conta 74 incontri, con la Lazio che ha ottenuto 31 vittorie, 23 pareggi e 20 sconfitte. La Lazio si trova a dover difendere il proprio primato e cercare di risollevare una statistica che non è affatto positiva.

Gli ultimi precedenti: emozioni contrastanti

L’ultima vittoria della Lazio a Verona è stata un netto 4-0 il 31 agosto 2025, mentre l’Hellas Verona ha vinto l’ultima volta il 24 ottobre 2021 con un 4-1. L’ultimo pareggio risale invece al 9 dicembre 2023, con un 1-1.

Curiosità: il capocannoniere della sfida

Ciro Immobile, capitano e bomber della Lazio, è il capocannoniere assoluto in questa sfida, con ben 9 gol all’attivo contro gli scaligeri. La sfida di Verona, dunque, potrebbe essere un’occasione importante per il centravanti biancoceleste di aumentare il suo bottino personale.

Le vittorie più larghe in Serie A a Verona

La Lazio ha ottenuto la vittoria più larga a Verona nel 2020, imponendosi per 1-5. Dall’altra parte, il Verona ha vinto 4-1 in due occasioni, nel 2013 e nel 2021.

Con questi numeri, la Lazio è chiamata a superare un ostacolo storico e a mantenere alta la concentrazione in vista della trasferta a Verona, per cercare di mantenere la corsa nelle zone alte della classifica.

