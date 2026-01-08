Guendouzi saluta la Lazio: «Per sempre un Laziale, grazie a tutti»

Guendouzi dice addio alla Lazio con un messaggio sui social: «Indossare questa maglia è stata una vera responsabilità e un grande onore»

Prima di lasciare la Lazio, Matteo Guendouzi ha voluto rivolgere un commovente messaggio di saluto ai tifosi, ai compagni di squadra e alla società attraverso i suoi social. Il centrocampista francese, che ha trascorso oltre due anni nella Capitale, ha espresso gratitudine per l’opportunità di aver vestito la maglia biancoceleste.

«Indossare questa maglia è stata una vera responsabilità e un grande onore. Più di due anni, oltre 111 partite, dando sempre il cuore in campo, senza mai tradire questi colori.»

Guendouzi ha poi ricordato le emozioni vissute durante la sua esperienza alla Lazio, parlando dei suoi compagni di squadra e dell’importanza di aver giocato accanto a calciatori di grande qualità.

«La fortuna di giocare con compagni di grandissima qualità e di vivere emozioni uniche resterà per sempre con me.»

Il francese ha anche ringraziato i dirigenti e gli allenatori per la fiducia e il lavoro quotidiano, oltre ai tifosi biancocelesti per l’affetto ricevuto sin dal suo arrivo a Roma.

«Grazie ai dirigenti e a tutti gli allenatori che ho avuto per la fiducia e il lavoro quotidiano. Grazie ai tifosi della Lazio per l’affetto dal primo giorno, nei momenti belli come in quelli più difficili.»

Infine, il messaggio si è concluso con una dichiarazione che testimonia il suo legame con la Lazio: «Per sempre un Laziale… Forza Lazio 🩵🦅».

Un saluto che rimarrà nel cuore dei tifosi biancocelesti, che hanno visto in Guendouzi un giocatore determinato e pronto a sacrificarsi per la squadra. Il suo cammino alla Lazio è terminato, ma il suo ricordo resterà indelebile nella storia del club.

