Guendouzi Lazio, ora l’addio è ufficiale! Il comunicato del Club capitolino sulla cessione del francese

Guendouzi Lazio, tutto fatto per la cessione al Fenerbahçe del francese, dopo una stagione e mezzo in biancoceleste. Il comunicato del Club

La S.S. Lazio ha ufficialmente comunicato di aver ceduto a titolo definitivo Mattéo Guendouzi al Fenerbahçe SK. Il centrocampista francese lascia il club dopo una stagione e mezzo trascorso all’Olimpico, dove ha collezionato 111 presenze e realizzato 6 gol. Guendouzi era arrivato alla Lazio nell’estate del 2023, proveniente dall’Olympique de Marseille, e ha contribuito con il suo talento e dinamismo al centrocampo della squadra di Maurizio Sarri.

Nel comunicato, il club biancoceleste ha voluto esprimere la propria gratitudine verso il giocatore: «Tutto il club desidera ringraziare Mattéo per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro». Il trasferimento al Fenerbahçe segna una nuova tappa della carriera di Guendouzi, che ora avrà l’opportunità di mettersi alla prova nel campionato turco.

La Lazio si prepara ora a valutare nuove opzioni per il centrocampo, mentre il Fenerbahçe si arricchisce di un calciatore di grande qualità e fisicità, che ha già dimostrato il suo valore nei top campionati europei.

LEGGI ANCHE: Taylor Lazio, a un passo dal divenire biancoceleste! L’olandese sarà a Roma stasera: le ultime