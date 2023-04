Gregucci: «Con lo Spezia è una partita decisiva, ecco perchè»

Gregucci, l’ex calciatore della Lazio promuove la vittoria con la Juve ma mette in allarme i biancocelesti per il match contro lo Spezia

Ai microfoni di Radiosei ha parlato l’ex giocatore della Lazio Gregucci, il quale elogia i biancocelesti per la vittoria contro la Juventus, ma li mette in allarme in vista della gara contro lo Spezia di venerdì sera

PAROLE – Non voglio fare il pompiere, ma la partita più importante della stagione è venerdì con lo Spezia. E’ ‘facile’ preparare una partita contro la Juventus, ma la prossima io la considero veramente decisiva. Loro sono impegnati per il discorso retrocessione, hanno una discreta pressione addosso.

Tornando a sabato, l’atteggiamento della Juventus ha fatto il gioco della Lazio. Bassi, in attesa. La Lazio ha tenuto botta a metà campo e contenuto gli attaccanti. La squadra di Sarri ha realmente sofferto solo gli ultimi 15′, con tutta la potenza offensiva avversaria in campo. Non bisogna esaltarsi troppo, perché sappiamo com’è il calcio. Ricordo un grande Lazio-Empoli pochi mesi fa, dominato e poi buttato via