Giudice sportivo Lazio, arriva il verdetto dopo la sesta giornata: seconda sanzione per Provstgaard

Giudice sportivo Lazio, tre giocatori biancocelesti finiscono nel comunicato ufficiale dopo la sesta giornata del campionato di Serie A 2026-2027

Archiviata la sesta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, è arrivato il momento di fare i conti anche con le decisioni disciplinari. Il giudice sportivo ha comunicato i provvedimenti relativi all’ultimo turno, con particolare attenzione ai calciatori della Lazio allenata da Gennaro Gattuso.

Sono tre i giocatori biancocelesti presenti nell’elenco delle ammonizioni: Oliver Provstgaard Nielsen, Danilho Doekhi e Diogo Leite. Per tutti si tratta di sanzioni legate a comportamenti scorretti nei confronti di un avversario, come indicato nel testo del provvedimento. Una situazione che non comporta, sulla base delle decisioni riportate, squalifiche immediate, ma che contribuisce ad aggiornare il quadro disciplinare della formazione capitolina in questo avvio di stagione.

Seconda ammonizione per Provstgaard: la situazione degli altri difensori

Tra i nomi presenti nel comunicato spicca quello di Oliver Provstgaard Nielsen. Il difensore danese della Lazio ha ricevuto la sua seconda sanzione disciplinare dall’inizio del campionato, diventando così uno dei calciatori da monitorare sotto questo aspetto nelle prossime giornate.

Situazione differente, invece, per Danilho Doekhi e Diogo Leite. Entrambi i difensori hanno ricevuto la prima ammonizione della stagione, entrando dunque per la prima volta nell’elenco dei sanzionati del campionato 2026-2027. Per Gattuso sarà importante tenere sotto controllo anche questo aspetto nella gestione della squadra, soprattutto considerando la necessità di mantenere a disposizione il maggior numero possibile di alternative nel reparto arretrato.

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Nessuna squalifica: cosa cambia per Gattuso in vista della Juventus

Le decisioni comunicate dopo la sesta giornata non prevedono squalifiche per i tre calciatori biancocelesti citati. Una notizia importante per Gennaro Gattuso, che potrà quindi continuare a considerarli disponibili dal punto di vista disciplinare. All’orizzonte c’è infatti la delicata trasferta contro la Juventus di Luciano Spalletti, appuntamento nel quale la formazione capitolina sarà chiamata a confermare quanto di positivo mostrato in questo inizio di stagione.

Giudice sportivo Lazio, il dettaglio delle sanzioni riportate nel comunicato

Di seguito il contenuto del provvedimento disciplinare relativo ai tre giocatori della Lazio, con le rispettive ammonizioni:

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE – SECONDA SANZIONE

– NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)

AMMONIZIONE – PRIMA SANZIONE

DOEKHI Danilho Raimundo (Lazio)

MONTEIRO PINTO LEITE Diogo Filipe (Lazio)

Tre ammonizioni complessive, dunque, per la squadra di Gattuso. Nessuno dei giocatori indicati dovrà fermarsi per squalifica in conseguenza di questi provvedimenti, ma la situazione disciplinare resterà un aspetto da seguire con attenzione nel prosieguo del campionato.