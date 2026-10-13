Lazio, Gattuso rilancia Nuno Tavares: il nuovo ruolo e il primo gol in biancoceleste

La Lazio vola anche grazie alla svolta tattica di Gattuso esalta Nuno Tavares: il portoghese ora si accentra, trova nuove soluzioni offensive e torna decisivo dopo un periodo complicato

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a sorprendere, non soltanto per i risultati che hanno portato i biancocelesti in vetta alla classifica di Serie A, ma anche per la crescita individuale di diversi elementi della rosa. Come evidenziato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, uno dei simboli del nuovo corso è Nuno Tavares, tornato protagonista grazie a una diversa interpretazione del proprio ruolo. Il terzino portoghese, autore di uno splendido gol contro il Monza, sta beneficiando delle nuove indicazioni tattiche del tecnico calabrese, che ha deciso di sfruttarne le qualità atletiche anche nelle zone centrali del campo.

Lazio, Nuno Tavares ritrova il gol: una rete attesa da 64 partite

Il successo per 3-1 contro il Monza ha regalato alla Lazio tre punti fondamentali per consolidare il proprio straordinario avvio di campionato, ma anche una notizia particolarmente significativa sul piano individuale: il ritorno al gol di Nuno Tavares.

Il portoghese ha trovato la rete con una conclusione mancina dalla distanza, scagliata da circa 29 metri, sorprendendo la difesa brianzola e firmando il suo primo centro con la maglia biancoceleste.

Un momento atteso a lungo dall’esterno, che non segnava dal 2023 e che aveva attraversato ben 64 partite senza riuscire a trovare la via della rete.

La sua capacità di incidere nella metà campo avversaria non rappresenta certamente una novità. Già durante la gestione di Marco Baroni, infatti, Tavares aveva mostrato qualità importanti soprattutto nella costruzione delle occasioni da gol, sfruttando velocità, accelerazioni e capacità di superare gli avversari.

Adesso, però, il lavoro di Gattuso sembra aver aggiunto una nuova dimensione al suo repertorio offensivo.

Gattuso cambia Nuno Tavares: ecco perché il portoghese si accentra e si riprende la Lazio

La principale novità riguarda proprio il posizionamento di Nuno Tavares durante lo sviluppo della manovra offensiva.

Se in passato il portoghese tendeva a sviluppare gran parte delle proprie iniziative lungo la corsia sinistra, con Gattuso ha cominciato a muoversi con maggiore frequenza anche verso il centro del campo.

Una soluzione che permette alla Lazio di creare nuove linee di passaggio, aumentare le possibilità di combinazione tra i reparti e sfruttare le capacità balistiche del terzino.

Il gol contro il Monza rappresenta un esempio concreto di questa evoluzione: Tavares ha potuto cercare la conclusione dalla distanza, dimostrando di poter essere pericoloso anche senza arrivare necessariamente sul fondo per effettuare un cross.

Segnali di questa trasformazione erano già emersi nella sfida contro il Milan, quando il portoghese aveva partecipato a un’azione sviluppata attraverso il centro del campo e successivamente rifinita da Mattia Zaccagni per Matteo Cancellieri.

Un cambiamento che non cancella le sue caratteristiche naturali, ma amplia le soluzioni offensive a disposizione dell’allenatore.

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Nuno Tavares e il rapporto con Gattuso: dalla tensione alla fiducia

Dietro la crescita di Nuno Tavares non ci sono soltanto indicazioni tattiche, ma anche un percorso di responsabilizzazione avviato da Gennaro Gattuso.

Il rapporto tra il tecnico e il calciatore, infatti, non era cominciato senza difficoltà. Durante i primi mesi di lavoro, l’allenatore aveva manifestato pubblicamente la propria insoddisfazione per alcuni atteggiamenti del portoghese, arrivando anche a escluderlo dall’undici titolare.

Gattuso non ha mai nascosto la grande considerazione per le qualità del giocatore, ritenendo però necessario ottenere maggiore continuità e concentrazione da parte sua.

Il messaggio del tecnico è stato chiaro: il talento, da solo, non basta se non viene accompagnato da applicazione e disponibilità al sacrificio.

Una gestione che sembra aver prodotto i primi risultati. Tavares ha ritrovato centralità nel progetto biancoceleste, contribuendo alla manovra offensiva con due assist prima della rete contro il Monza.

La vera sfida, adesso, sarà mantenere questo livello di rendimento nel corso della stagione, evitando quelle flessioni che in passato ne avevano limitato la continuità.

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Il tecnico ha lavorato anche su altri elementi che avevano incontrato difficoltà nelle precedenti gestioni, cercando di individuare nuove soluzioni per esaltarne le caratteristiche.

È il caso di Reda Belahyane, utilizzato con maggiore libertà nella costruzione dal basso, e di Tijjani Noslin, che sta interpretando il ruolo di attaccante con movimenti differenti a seconda delle esigenze della squadra.

Tuttavia, proprio Tavares rappresenta uno degli esempi più evidenti di questa trasformazione. Il portoghese non viene più impiegato esclusivamente come esterno di spinta, ma può diventare un elemento capace di incidere anche attraverso inserimenti interni e conclusioni dalla distanza.

Una crescita importante anche per la società del presidente Claudio Lotito, che può beneficiare della rivalutazione tecnica di calciatori già presenti nell’organico, in un momento in cui la gestione delle risorse economiche e le prospettive del prossimo mercato restano temi centrali.

Gattuso ha dunque trovato una nuova chiave per sfruttare il potenziale di Nuno Tavares. Il gol contro il Monza potrebbe rappresentare il punto di partenza di una stagione diversa per il portoghese, chiamato ora a dimostrare di poter abbinare le proprie qualità fisiche a una continuità di rendimento finalmente all’altezza del suo talento.