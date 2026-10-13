Cancellieri vede la luce dopo l’infortunio: Gattuso sorride in vista della Juventus! Va verso la convocazione

Matteo Cancellieri punta a tornare completamente a disposizione del tecnico della Lazio Gennaro Gattuso. Il recupero procede, segnali incoraggianti dopo i 15 punti di sutura

Buone notizie per la Lazio e per Gennaro Gattuso, che potrebbe presto ritrovare una pedina importante del proprio reparto offensivo. Matteo Cancellieri sta infatti proseguendo il percorso di recupero dopo il problema fisico accusato durante la pausa per gli impegni delle nazionali.

L’ex calciatore dell’Empoli aveva riportato un taglio al ginocchio particolarmente profondo, tanto da rendere necessari 15 punti di sutura. Un inconveniente che lo aveva costretto a interrompere temporaneamente gli allenamenti e a rinunciare alla partita di campionato contro il Monza.

Adesso, però, la situazione sembra essere in miglioramento. Dopo aver svolto alcune sedute di lavoro personalizzato, l’esterno biancoceleste è atteso nuovamente in gruppo, un passaggio fondamentale per valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni.

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Possibile convocazione contro la Juventus: Gattuso lo aspetta

L’obiettivo di Matteo Cancellieri è tornare a disposizione già per la prossima sfida di campionato, che vedrà la Lazio impegnata all’Allianz Stadium contro la Juventus allenata da Luciano Spalletti. Secondo le indicazioni che filtrano da Formello, non sarebbe da escludere un suo inserimento nella lista dei convocati. Una possibilità che dipenderà soprattutto dalle risposte del calciatore durante i prossimi allenamenti e dalla completa guarigione della ferita.

Per Gattuso si tratterebbe di una notizia importante, considerando la necessità di avere più alternative possibili sulle corsie offensive in una partita che si preannuncia particolarmente impegnativa. Il tecnico biancoceleste potrebbe così ritrovare un giocatore capace di garantire velocità, profondità e soluzioni differenti nell’uno contro uno.

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Il ritorno in gruppo sarà decisivo: gli aggiornamenti da Formello

Le prossime sedute di allenamento saranno determinanti per capire se Cancellieri potrà effettivamente prendere parte alla trasferta di Torino. Lo staff tecnico e quello medico della Lazio dovranno valutare attentamente le condizioni del ginocchio, evitando di accelerare eccessivamente i tempi del recupero.

L’eventuale ritorno in gruppo rappresenterebbe comunque un segnale incoraggiante, soprattutto dopo un’assenza che ha impedito all’attaccante di partecipare alla sfida contro il Monza.

La possibile disponibilità di Matteo Cancellieri consentirebbe a Gennaro Gattuso di ampliare le proprie possibilità di scelta in attacco.Per il momento prevale un cauto ottimismo, ma la convocazione contro la Juventus non è ancora confermata. Saranno i prossimi allenamenti a fornire indicazioni più precise.