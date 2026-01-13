Giudice Sportivo Lazio, la decisione sui biancocelesti dopo la 20a giornata - Lazio News 24

Giudice Sportivo Lazio, arriva la decisione dopo la conclusione della ventesima giornata di Serie A

Il post-partita di Hellas Verona-Lazio porta con sé strascichi pesanti per la Lazio. La società capitolina deve fare i conti con le decisioni ufficiali arrivate nelle scorse ore. Il comunicato relativo alla ventesima giornata di campionato ha infatti acceso i riflettori sulla situazione disciplinare di uno dei protagonisti della rosa di Maurizio Sarri, complicando i piani per le prossime rotazioni.

La decisione del Giudice Sportivo

Secondo quanto emerge dal referto ufficiale del Giudice Sportivo, l’ammonizione rimediata durante la sfida del Bentegodi è stata confermata a carico di Matteo Cancellieri. Il provvedimento, scaturito per un “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, non è un semplice richiamo: si tratta infatti della quarta sanzione stagionale per l’attaccante. Questo dettaglio burocratico trasforma lo status del giocatore, che da oggi entra ufficialmente nell’elenco dei calciatori sotto osservazione speciale.

Matteo Cancellieri entra in diffida: i rischi per la Lazio

La notizia che Matteo Cancellieri sia entrato in diffida obbliga lo staff tecnico a una gestione oculata delle energie e dei cartellini. Con il nuovo aggiornamento disciplinare, il calciatore si trova ora a un solo “giallo” di distanza dallo stop forzato. La situazione è particolarmente delicata vista l’importanza dell’atleta negli schemi offensivi della squadra, capace di spaccare le partite grazie alla sua velocità e duttilità tattica. Una sua assenza peserebbe non poco sull’economia del gioco biancoceleste.

Salto nel buio: il possibile forfait di Matteo contro il Lecce

Il calendario mette la Lazio di fronte a un bivio immediato. Qualora l’attaccante dovesse subire un’ulteriore ammonizione nel prossimo match contro il Como, scatterebbe automaticamente la squalifica per un turno. Questo significherebbe perdere l’esterno per la successiva e fondamentale trasferta contro il Lecce.

