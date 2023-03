Giordano: «Zapelli mi ricorda molto De Bruyne e vi spiego perchè»

Giordano, l’ex attaccante biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni riguardo il giovane accostato alla Lazio, ecco le sue parole

MI RICORDA DE BRUYNE – Ho visto delle immagini di Bruno Zapelli e devo dire che mi ha davvero impressionato. Mi ricorda De Bruyne nel modo in cui calcia e passa il pallone. Ha questo passaggio filtrante forte e sostenuto, difficile da leggere.

È così che va data la palla, poi sta all’antro stopparla bene. Va misurato in campionati importanti, ma mi ha fatto una bella impressione. Ha il dribbling di Laudrup, crea superiorità numerica con estrema facilità.

Ha tante qualità, poi la crescita dipenderà da lui. È uno che gira per il campo, può essere impostato anche come mezzala di qualità. Su uno così ci puoi lavorare, il livello è alto, anzi meglio se è uno che non concede punti di riferimento all’avversario. La stessa cosa la penso quando vedo giocare Luis Alberto e Milinkovic nella Lazio. A volte si appiattiscono un po’ troppo nei loro ruoli di partenza