Giordano: «Vice Immobile? Vi dico chi è per me il più adatto»

Giordano, l’ex attaccante della Lazio parla ai microfoni di Radiosei di un possibile vice Immobile individuandolo in Sanabria

Ai microfoni di Radiosei durante il programma SeivolteBuongiorno, ha parlato Bruno Giordano il quale sponsorizza Sanabria come possibile alternativa a Immobile.

PAROLE – «È un giocatore completo, bravo di testa e strutturato. Sarebbe un ottimo innesto per la Lazio. Segna poco? Quello è un fattore legato alla squadra e al contesto in cui è costretto ad esprimersi, non ci si può sbilanciare in un giudizio così netto. Anche Immobile con il Torino non segnerebbe 30 gol. A prescindere da ciò è un giocatore che a me piace»