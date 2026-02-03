Giordano: «La squadra mi sembra più indebolita. Taylor? Buon acquisto. E su Romagnoli…»

Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha parlato del mercato biancoleste e di tanto altro in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”. Le sue parole

Bruno Giordano, storica bandiera biancoceleste, su La Gazzetta dello Sport parla senza filtri il mercato di riparazione della Lazio. Tra partenze eccellenti e scommesse da vincere, l’ex bomber esprime le sue perplessità sulle mosse della società, promuovendo però l’innesto di Taylor e lanciano un monito sulla gestione del caso Romagnoli.

SQUADRA INDEBOLITA – «La squadra mi sembra inferiore rispetto a un mese fa. Mi auguro che i giocatori arrivati possano fare grandi cose, ma sono tutti ragazzi che si sono visti poco. Maldini, per esempio, ha qualità, ma deve dimostrare il proprio valore. Sono invece partite alcune certezze. Quella di Guendouzi è la cessione più importante, e non è arrivato un giocatore con le sue caratteristiche, ma Castellanos circa 10 gol a campionato li garantiva e conosceva già le idee di Sarri. Inoltre mi auguro che Romagnoli, dopo tutto quel tira e molla, non diventi un problema all’interno dello spogliatoio».

L’ACQUISTO PIÙ INTRIGANTE – «Considero Taylor un buon acquisto. L’olandese è il calciatore sul quale punto di più fra i nuovi. Arrivato in un momento delicato, ha già fatto intravedere alcune qualità interessanti. Penso anche che piaccia a Sarri e che sia adatto per il suo gioco: bravo con entrambi i piedi, sa far circolare bene il pallone e ha dimostrato, segnando contro il Genoa, di essere anche bravo negli inserimenti».

LE PREOCCUPAZIONI FUTURE – «Spero che il mercato sia effettivamente chiuso, perché temo che possa partire anche Nuno Tavares (mercato ancora aperto in Turchia, ndr) che invece spererei venisse recuperato da Sarri. E poi la situazione Romagnoli: lui è un professionista esemplare, ma la testa, rispetto a un mese fa, non può essere libera. In mezzo al campo secondo me manca qualcuno che faccia filtro. La squadra non deve perdere la solidità difensiva avuta fino a questo momento».

