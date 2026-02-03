Calciomercato Lazio, nessuna cessione per Noslin e Tavares: il motivo

Calciomercato Lazio, i due giocatori sono rimasti a Formello dopo diverse trattative intavolate e poi non andate a buon fine. Il punto

Il calciomercato vive di momenti, ma quello della Lazio è stato un vero e proprio giallo risolto solo al fotofinish. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, due nomi che sembravano destinati a lasciare Formello sono rimasti a disposizione del tecnico: si tratta di Tijjani Noslin e Nuno Tavares. Inizialmente inseriti nella lista dei partenti, i due calciatori hanno beneficiato di un improvviso dietrofront societario che cambia totalmente le gerarchie interne.

Le scelte di Sarri premiano Noslin e Tavares

La permanenza dei due esterni non è frutto del caso, ma di una precisa indicazione di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano ha valutato i rischi di una rosa corta, decidendo di puntare sulla freschezza di Noslin e sulla potenza fisica di Tavares. In un momento della stagione dove le rotazioni diventano vitali, avere alternative pronte all’uso rappresenta una polizza assicurativa contro gli imprevisti muscolari e disciplinari.

Emergenza difesa: Tavares scalda i motori

La decisione si è rivelata provvidenziale in vista del big match di domenica contro la Juventus. La Lazio dovrà infatti rinunciare a Luca Pellegrini, fermato dal giudice sportivo. In questo scenario, l’esterno portoghese balza improvvisamente in pole position per una maglia da titolare nel ruolo di terzino sinistro. La sua capacità di spinta sarà fondamentale per contenere le avanzate bianconere.

Attacco da rifondare: la chance di Noslin

Non solo difesa, l’infermeria complica i piani anche davanti. Con l’assenza pesante di Mattia Zaccagni, fermo per almeno un mese, l’attaccante diventa una pedina chiave per rimodellare il tridente offensivo. La sua duttilità permetterà a Sarri di studiare diverse soluzioni tattiche per non perdere imprevedibilità negli ultimi trenta metri.

