Giordano: «La Lazio è stata brava a tener botta anche senza Immobile»

Giordano, l’ex attaccante analizza l’andamento stagionale della Lazio soffermandosi sull’assenza di Immobile

PAROLE – E’ evidente che nel calcio puoi giocare quanto vuoi, ma se non hai un finalizzatore è tosta. La Lazio ha tenuto botta senza le reti di Immobile, ma la grande crescita che ha compensato è stata quella in difesa.

Subendo molto meno, riesci a capitalizzare al massimo anche non segnando come nelle scorse stagioni. Questa è una caratteristiche delle squadre importanti. Assenza Vecino a La Spezia? Una perdita importante nello sviluppo della partita, come alternativa da utilizzare in corso d’opera