Giordano: «Juventus-Lazio? I biancocelesti devono essere bravi a sfruttare gli spazi: è la forza della squadra»

Trepidante l’attesa per Juventus-Lazio! Bruno Giordano ha parlato in vista del big match: ecco quanto filtra

Il fascino di una super sfida d’alta quota trascina l’attenzione degli appassionati verso un confronto che promette scintille e ribaltamenti di fronte continui. Intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il big match del prossimo weekend, Bruno Giordano ha esaminato la tattica del match tra la Juventus e la Lazio, in programma domenica.

L’analisi di Bruno Giordano sulla tattica della Juventus e le insidie per la Lazio

Nel valutare l’approccio dei padroni di casa, l’ex bomber ha spiegato la sua visione: «La mia impressione è che la Juventus sia una squadra che tende a sbilanciarsi molto e che, di conseguenza, possa concedere occasioni per colpire in contropiede. Mi sembra che manchi un po’ di equilibrio, anche per la necessità e la volontà di ottenere il risultato».

Successivamente, si è soffermato sui pericoli e sui vantaggi tattici per la compagine capitolina: «La Lazio dovrà essere brava ad attaccare gli spazi, che rappresentano una delle armi principali mostrate dalla squadra biancoceleste in questo inizio di stagione. Anche la Lazio concede qualcosa, e in questo senso un giocatore come Kolo Muani può creare qualche problema. La Juventus giocherà in casa e presumibilmente cercherà di fare la partita: i biancocelesti possono quindi affrontare il risultato con maggiore serenità e provare a sfruttare questa situazione».

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Il confronto tra i reparti di Juventus e Lazio nelle parole di Bruno Giordano

Focus sul piano puramente tecnico e sulla qualità dei singoli presenti nelle due rose a disposizione per il big match. Approfondendo il tema dei titolari, l’ex giocatore ha dichiarato: «Quanti giocatori della Lazio sarebbero titolari anche nella Juventus? La differenza, sulla carta, c’è, anche considerando le numerose assenze. Tavares, Taylor e Frattesi potrebbero tranquillamente giocare. Senza Yildiz, anche Zaccagni avrebbe buone possibilità di trovare spazio. Per il resto, considerando i valori delle rose, i bianconeri partono avanti».

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