Giannichedda esalta Gattuso: «Sta facendo qualcosa di incredibile. Ora sta ai giocatori riportare allo stadio i tifosi!»

Giuliano Giannicchedda ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Lazio di Gennaro Gattuso in vista della sfida dello Stadium contro la Juventus

La sfida tra Juventus e Lazio si avvicina e ad analizzare il confronto dell’Allianz Stadium è stato Giuliano Giannichedda, ex centrocampista che ha indossato entrambe le maglie nel corso della propria carriera. Intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport, il doppio ex ha sottolineato soprattutto il sorprendente lavoro svolto da Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste, evidenziando anche le difficoltà che Luciano Spalletti sta incontrando alla guida della formazione bianconera.

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Giannichedda applaude Gattuso: il tecnico ha trasformato l’identità dei biancocelesti

Uno degli aspetti maggiormente evidenziati da Giannichedda riguarda la capacità di Gattuso di trasmettere una precisa identità alla Lazio. Secondo l’ex centrocampista, il tecnico è riuscito a costruire una squadra riconoscibile, capace di affrontare gli impegni con convinzione e personalità.

«Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, qualcosa di incredibile. Complimenti a loro, hanno un’identità ben chiara. La Juve può avere delle difficoltà, è una squadra nuova e Spalletti deve ancora trovare la quadra per riportarla ad alti livelli».

Non soltanto organizzazione tattica e risultati. Nell’analisi del doppio ex emerge soprattutto il rapporto che Gattuso è riuscito a instaurare con i propri calciatori. Un elemento che, secondo Giannichedda, rappresenta uno dei principali punti di forza della formazione capitolina.

Giannichedda indica la strada per riconquistare i tifosi

Nel corso del suo intervento Giannichedda ha affrontato anche il tema del rapporto tra la squadra e la tifoseria laziale. Secondo il doppio ex, saranno proprio le prestazioni e l’atteggiamento dei calciatori a risultare decisivi per riportare entusiasmo sugli spalti.

Non manca, tuttavia, una riflessione sulla possibilità di mantenere questo rendimento nel lungo periodo. Giannichedda ha riconosciuto quanto sia difficile prevedere la durata di un momento tanto positivo, ribadendo però la fiducia nelle potenzialità del gruppo.

«Nessuno si aspettava questa Lazio, ma ho notato l’entusiasmo dei giocatori nel seguire Gattuso. È entrato nella testa dei giocatori, che se vogliono riportare la gente allo stadio dipende tutto da loro. Non so per quanto continueranno così, ma con questa voglia e questo entusiasmo possono togliersi grandi soddisfazioni».

Parole che certificano la considerazione maturata da Giannichedda nei confronti del lavoro di Gattuso. La sfida contro la Juventus rappresenterà dunque un altro banco di prova importante per misurare le ambizioni dei biancocelesti, chiamati a confermare sul campo quella crescita caratteriale e collettiva sottolineata dal doppio ex.