Gestaccio Acerbi dopo coro ‘devi morire: cosa rischia l’ex Lazio, dopo l’apertura di un fascicolo da parte della Procura Federale

La procura federale della FIGC ha deciso di aprire un fascicolo sull’ex Lazio, Francesco Acerbi, che nel corso di Roma Inter, ha risposto ad un coro della tifoseria giallorossa che intonava la frase “devi morire”

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro sarà ascoltato nei prossimi giorni anche per chiarire se, oltre a quei cori, ne siano arrivati altri nei suoi confronti legati alla malattia da lui affrontata (potrebbero configurarsi le attenuanti). In ogni caso è facile che si arrivi al patteggiamento con multa, mentre con un deferimento si rischierebbe la squalifica.