Genoa, Badelj si presenta: «Rinuncio a un anno di contratto pur di essere qui»

Conferenza stampa di presentazione di Badelj a Genova.

Il centrocampista croato Milan Badelj è approdato a Genova, e dopo essere sceso in campo dal 1′ contro il Crotone nell’esordio a Marassi, è stato presentato alla stampa. Ecco le parole dell’ex Lazio.

La piazza mi deve riconoscere come un giocatore che voleva venire qui e per questo ho deciso di accettare un anno in meno di contratto pur di stare qui. Mi ha conquistato e convinto il progetto del Genoa e mi ha fatto molto piacere sapere che l’allenatore mi voleva fortemente, così come il direttore sportivo Faggiano. Avevano tanta voglia di avermi qui. Questa è una piazza storica con una grande tifoseria, ho sempre avuto la sensazione di vivere qualcosa di particolare quando si entra in campo a Marassi.