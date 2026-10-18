Gattuso nel pre partita: «Dobbiamo giocare forte dal primo minuto! Loro sono una squadra che ti mette sotto»

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della settima giornata contro la Juventus di Luciano Spalletti

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 7a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Juventus. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Giochiamo contro una squadra che ti mette sotto e fa male sugli esterni, hanno un grandissimo allenatore, non possiamo gestire perché ci viene il braccino. Ci serve coraggio! Andiamo con forza dal primo minuto, quando con gli attaccanti iniziamo la pressione dobbiamo andare a mille. McKennie sotto punta può dare fastidio, vediamo dove giocherà, noi vogliamo giocarcela! Ho sempre detto che l’esperienza all’estero i ha aiutato, noi dobbiamo riuscire ad entrare nella testa dei giocatori, I primi anni volevo smettere perché mi arrabbiavo, ho fatto un percorso e ho capito che sono un uomo da campo; anche quando non arrivano i risultati. Io non faccio i calcoli, se sono venuto alla Lazio è per questo. L’anno scorso hanno giocato bene varie volte, nella situazione in cui erano si potevano ribaltare».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso