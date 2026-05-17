Gasperini a DAZN: «Partita difficile, con una Lazio di valore che aveva recuperato elementi importanti»

Gasperini al termine di Roma-Lazio ha lasciato alcune dichiarazioni a DAZN per commentare quanto si è visto all’Olimpico

Nel post partita di Roma-Lazio, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Gian Piero Gasperini. Queste le sue dichiarazioni:

LA CORSA CHAMPIONS «Oggi è stata un’emozione enorme. Siamo felici perché domenica ora dipende da noi e non dall’avversario».

SULLA PARTITA «Siamo stati bravi a concentrarci sulla nostra partita. Contro una squadra di valore, una Lazio che ha recuperato giocatori importanti. Partita difficile sbloccata da corner, nella ripresa siamo stati bravi a concedere poco».

SUI MOMENTI DIFFICILI «Questa Roma è una squadra con tanti capitani. Non ho mai avuto problemi di gestione. Abbiamo affrontato pochissimi momenti difficili. La partita con la Juve ci ha dato consapevolezza sulla qualità».

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