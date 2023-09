Garcia torna su Napoli-Lazio: «Scorie post sconfitta? Non credo proprio»

Garcia, il tecnico francese ha tenuto la consueta conferenza stampa pre gara ritornando sulla sconfitta con la Lazio

Durante la conferenza stampa pre gara in vista del Genoa, Rudi Garcia è tornato sulla sconfitta del suo Napoli contro la Lazio, con idee molto chiare

PAROLE – Non credo, spero di no, non c’è ragione. Dobbiamo essere più efficaci davanti, sarebbe importante fare clean sheet come col Sassuolo, la fiducia deve esserci perché la squadra ha un gioco pulito che deve portarti a segnare un gol in più ma è più importante la questione fisica e far recuperare tutti quelli che sono partiti