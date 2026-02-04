Fusi sulla Nazionale: «C’è molto entusiasmo per la voglia di tornare ai Mondiali! Tutto passa dal…»

Luca Fusi, ex Torino, è intervenuto in merito alla Nazionale italiana guidata da Gennaro Gattuso! Le sue dichiarazioni

Volgendo lo sguardo aldilà del campionato di Serie A all’interno del quale la Lazio concentrerà le proprie energie, vi è un ex Torino che ha fornito considerazioni sulla Nazionale italiana. Parliamo di Luca Fusi, il quale è intervenuto in un’intervista esclusiva ai microfoni di CalcioNews24. Vi riportiamo le sue dichiarazioni:

Dal granata passiamo all’azzurro, con Gattuso la Nazionale spera di inaugurare un nuovo ciclo. Pareri?

«C’è molto entusiasmo per la voglia di raggiungere un risultato importante come quello di tornare ai Mondiali. Tutto passa dal centrare questa qualificazione dopo tanti anni in cui siamo mancati a questo appuntamento. È normale che tutti stiano seguendo con passione e con trasporto tutto quello che sta succedendo. Si spera che – al di là di tutto – ci sia anche quel pizzico di fortuna che possa portare questa Nazionale a disputare nuovamente un Mondiale, una cosa a cui l’Italia calcistica non può rinunciare. Penso che per tutto quello che gira anche intorno al mondo del calcio è importante che l’Italia sia presente in questa manifestazione. Anche per ridare nuovo entusiasmo al nostro calcio».

