Frosinone Lazio, il settore ospiti dello Stirpe è SOLD OUT: i tifosi biancocelesti non mancano all’appello

Prosegue la preparazione estiva della Lazio di Baroni, il quale a pochi giorni dalla gara d’esordio in campionato con il Venezia, vuole cercare le ultime risposte in vista di ciò che sarà la nuova stagione. La formazione biancoceleste sfida questa sera il Frosinone, e allo Stirpe nonostante sia calcio d’Agosto non mancano i tifosi delle aquile che hanno riempito tutto il settore ospiti