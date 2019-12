FORMELLO Lazio, si lavora a pieno ritmo. Cataldi in Paideia, out Vavro e Lukaku

A Formello procede il lavoro della Lazio: Cataldi si è fermato per sottoporsi ad alcuni controlli in Paideia, ok Berisha

La Lazio è tornata a lavoro a pieno ritmo. I festeggiamenti per la Supercoppa si sono conclusi e la mente è già concentrata per il prossimo impegno con il Brescia.

Inzaghi dovrà fare i conti con qualche assenza come quella di Lucas Leiva e Luis Alberto. Il brasiliano dovrebbe essere rimpiazzato da Cataldi, nonostante oggi non si sia allenato per un problema muscolare, la maglia da titolare non sembra a rischio. Parolo, invece, prenderà il posto del numero 10.

In difesa, Patric si gioca un posto con Luiz Felipe: lo spagnolo ha pienamente recuperato dopo la lesione al polpaccio ed Inzaghi potrebbe concedergli una chance.

INFERMERIA – In gruppo è tornato Berisha, mentre Vavro e Lukaku sono ancora out. Il difensore dovrebbe riaffacciarsi in campo a metà gennaio, mentre il belga si è sottoposto ad un nuovo intervento di artroscopia al ginocchio e le sue condizioni sono da valutare.