Formello, tutti insieme per la grigliata: offre Adekanye

Formello, ieri la squadra è rimasta al centro sportivo per pranzare tutti insieme: ad offrire ci ha pensato Bobby Adekanye

Fare gruppo è una delle cose più importanti per una squadra e la Lazio ha sempre dimostrato di essere affiatata più che mai. I ragazzi di Inzaghi ieri hanno trascorso insieme il pranzo organizzando una grigliata a Formello.

Ad offrire è stato Bobby Adekanye che nella gara contro la Spal ha trovato il suo primo gol in maglia biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport l’attaccante ha voluto ringraziare la squadra proprio per la bella prestazione contro la squadra di Ferrara.