Formello, seduta di scarico per i biancocelesti: Leiva sotto osservazione

Formello, tutti in campo i biancocelesti in vista dell’importante match di sabato contro la Juventus

Non c’è tempo da perdere in casa Lazio. La vittoria di ieri è già in archivio e la testa è tutta alla gara di sabato contro la Juventus. Tutti in campo quindi a Formello: chi ha giocato ieri solo lavoro di scarico come da prassi. Gli unici assenti sono Leiva e Luis Alberto, da valutare le condizioni del brasiliano che è stato sostituito a quindici dalla fine da Cataldi.

Aggregati anche i Primavera Furlanetto, Cipriano e Falbo. Un occhio anche all’infermeria: Marusic sembra il più vicino al rientro, Patric invece sarà ancora da valutare per il problema al polpaccio rimediato nella gara contro il Cluj. Ancora ai box invece Bersiha e Lukaku.