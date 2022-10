Le formazioni ufficiali di Lazio Primavera Virtus Entella: le scelte di Sanderra per il match valido per il campionato

Le formazioni ufficiali di Lazio Primavera Virtus Entella. Ecco le scelte di Sanderra per il match valido per il campionato. I biancocelesti scendono in campo con il 4-3-3.

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Kane, Ruggeri, Milani; Troise, Marino, Napolitano; S. Fernandes; Crespi, Castigliani. A disp.: Morsa, Martinelli, Jurczak, Colistra, Mussolini, Akwasingi, Di Tommaso, Marinacci, Adjaoudi, Bigonzoni. All.: Stefano Sanderra

VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Rinaldini; Cucciniello, Di Maro, Dolce, Di Mario; G, Costa, R. Costa, Langella; Valera, Banfi; Ferrara. A disp.: Mazzadi, Bellotti, Ghio, Pandiscia, Piredda, Matteazzi, Ferraro, Hu, Petiti, Coscarella, Andreazza, Thioune. All.: Massimo Melucci.