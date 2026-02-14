News
Formazioni ufficiali Lazio Atalanta: le scelte degli allenatori
Formazioni ufficiali Lazio Atalanta: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 25esima giornata di Serie A: le ultime sul match
Vi riportiamo le formazioni ufficiali della partita tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Atalanta guidata da Raffaele Palladino. La gara contro i bergamaschi è valida per la 25esima giornata di Serie A. Le formazioni dei due tecnici:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Gila, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.
Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Krstovic, Zalewski. All. Palladino.
