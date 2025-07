Folorunsho Lazio, l’ex obiettivo dei biancocelesti pronto a vestire una nuova maglia in Serie A, ecco dove può giocare

Folorunsho, vecchio pallino di mercato della Lazio, pronto a ricominciare con una nuova maglia in Serie A: si tratta con il Napoli

Il Cagliari è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per mettere a segno un doppio colpo di mercato che potrebbe rafforzare significativamente la rosa di Pisacane in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i sardi sarebbero vicinissimi a chiudere gli accordi per il trasferimento di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, e di Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli.

L’arrivo di Michael Folorunsho è stato nella scorsa stagione spesso accostato dalla Lazio. Il duttile centrocampista, infatti, era stato in passato un obiettivo di mercato anche per i biancocelesti, che ne avevano monitorato il profilo per le sue qualità fisiche e la sua capacità di inserirsi in entrambe le fasi di gioco. Tuttavia, ora è il Cagliari a essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni, aggiungendo al proprio centrocampo un elemento di grande dinamismo e intensità, molto apprezzato in Serie A per la sua grinta e la sua concretezza.

Le prossime ore saranno decisive per entrambe le operazioni. Già martedì potrebbe essere la giornata giusta per la tanto attesa “fumata bianca”. Il club sardo dovrà giocare d’anticipo e battere la concorrenza, in particolare quella della Fiorentina, che aveva messo nel mirino l’attaccante Sebastiano Esposito. Al momento, però, il Cagliari sembra essere in netto vantaggio su entrambe le trattative. L’obiettivo primario è chiudere il prima possibile per evitare sorpassi da parte delle rivali, garantendo a Pisacane due rinforzi di peso che possono fare la differenza in campionato. Questi innesti dimostrerebbero la chiara intenzione del Cagliari di costruire una squadra competitiva e di non voler lasciare nulla al caso in questa fase cruciale del mercato.