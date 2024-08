Folorunsho Lazio, fase DI STALLO: Lotito e De Laurentiis non mollano. L’affare può SALTARE? Cosa aspettarsi

Folorunsho Lazio, fase di stallo nella trattativa: Lotito e De Laurentiis non mollano. Ecco cosa aspettarsi adesso

Come spiega il Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio e il Napoli sono ancora distanti in merito all’affare Michael Folorunsho. Il club biancoceleste ha ribadito di avere intenzione di rilevare il calciatore, ma solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto.

De Laurentiis non si smuove invece dalle sue richieste: prestito si, ma servirà almeno un obbligo. Un affare da ultimi giorni, ma non così sicuro di andare in porto come sembra.