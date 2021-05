Lazio, attenta a Vlahovic: vuole entrare nella storia della Fiorentina

Dusan Vlahovic cerca un gol che potrebbe regalargli l’ingresso nell’olimpo dei centravanti della Fiorentina: il dato sull’attaccante

Dusan Vlahovic vuole confermare il momento d’oro anche contro la Lazio. L’attaccante della Fiorentina è arrivato a quota 19 in questo campionato, infrangendo diversi record.

Ma c’è ancora un traguardo da tagliare, come riporta il Corriere dello Sport: con un gol contro la Lazio, Vlahovic toccherebbe quota 20 gol in un campionato come Batistuta, Kurt Hamrin, Pedro Petrone e Enrico Chiesa, gli unici attaccanti viola con almeno venti reti in una stagione in Serie A.