Fiorentina, i tifosi sbottano: «Contro la Lazio avete fatto una partita penosa»

Fiorentina, i tifosi viola non riescono a distanza di tre giorni a digerire la sconfitta seppur in extremis contro la Lazio

Nonostante siano passati due giorni dalla sconfitta con la Lazio, in casa Fiorentina persiste ancora un forte malumore visto che la squadra di Italiano veniva da un altra brusca frenata contro l’Empoli. A testimoniare il malumore dei viola ci pensano i tifosi

PAROLE – Ci gira il c**** come a voi per aver perso queste due partite (Empoli e Lazio, ndr). Si è perso due partite di m****, però noi sappiamo quello che mettete in campo e domenica va dato tutto contro queste m****, perché per noi è come un derby. Queste due sconfitte sono solo una parentesi, bisogna mettere palle e cuore, entrare in campo con il cervello attaccato