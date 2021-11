FIGC, Lotito e De Laurentiis contrari alla creazione della Media Company

Dalla riunione della FIGC dello scorso martedì è emersa la contrarietà di Lotito e De Laurentiis alla creazione di una Media Company

Lotito e De Laurentiis non ci stanno e dicono no all’idea di Dal Pino di creare una Media Company della Serie A. Come riportato da Tuttosport infatti, i due presidenti, durante l’ultima riunione, avrebbero proposto al contrario l’affrancamento della Lega Serie A dalla FIGC, sul modello della Premier League.

I due sarebbero mossi dallo stesso intento a causa delle reciproca contrarietà alla decisione di Gravina di vietare le multiproprietà (De Laurentiis possiede anche il Bari oltre al Napoli). Tuttavia va precisato come la maggioranza delle società di Serie A vuole dare il proprio via libera alla Media Company, per proseguire verso un modello sempre autonomo nella gestione e nella produzione dei diritti televisivi.