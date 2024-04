Felipe Anderson gela la Juve: clamorosa gaffe di Tuttosport – FOTO

Felipe Anderson ha gelato la Juve scegliendo il Palmeiras per la prossima stagione: clamorosa la gaffe di Tuttosport

La telenovela legata a futuro di Felipe Anderson si è conclusa con le dichiarazioni social del brasiliano che preannunciava l’addio alla Lazio al termine della stagione e con l’annuncio del Palmeiras, che ingaggerà il calciatore a parametro zero. In passato il suo nome era stato accostato anche al calciomercato Inter, ma proprio fino a ieri si pensava che l’esterno biancoceleste potesse andare alla Juve, con la quale c’erano stati contatti proficui.

Siamo nel Metaverso 🤣 pic.twitter.com/shXWQok0RU — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 15, 2024

Sterzata inaspettata della trattativa che ha colto di sorpresa anche Tuttosport. Il quotidiano torinese aveva già preparato la prima pagina dedicata all’arrivo, dato come cosa fatta, del brasiliano in bianconero. Nella notte, poi, sono corsi ai ripari modificando la prima pagina. Ciò non li ha comunque risparmiati dalle critiche e dagli sfottò, su tutte quella di Maurizio Pistocchi su X, il quale commenta: «Siamo nel Metaverso 🤣».