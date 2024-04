Felipe Anderson Lazio, è finita! Il brasiliano conferma l’addio sui social

Felipe Anderson Lazio, il brasiliano conferma sui social il suo addio al club biancoceleste e lo fa con un comunicato

Felipe Anderson dal 1°Luglio non sarà più un giocatore della Lazio, lasciando cosi il club per la seconda volta dopo averlo già fatto per approdare in Premier al West Ham. A confermarlo è lo stesso brasiliano, con un comunicato social che recita quanto segue

COMUNICATO – Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguiro un’altra strada la prossima stagione. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto