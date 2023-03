Felipe Anderson, il gol all’AZ è il 50° con la maglia della Lazio

Felipe Anderson, il brasiliano grazie alla rete che è valsa il parziale vantaggio della Lazio raggiunge le cinquanta reti con le aquile

Nonostante sia valso solo il parziale vantaggio, Felipe Anderson può comunque sorridere per la rete siglata contro l’Az Alkmaar. Il brasiliano grazie alla rete agli olandesi raggiunge le cinquanta realizzazioni, di cui 37 in campionato 8 in Europa League, 4 in Coppa Italia, oltre a quest’ultimo in Conference