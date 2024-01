Felipe Anderson a Sky: «Oggi siamo stati dentro la partita, futuro? Non dico nulla» Le parole dell’esterno

Intervistato da Sky nel post gara di Lazio Lecce, Felipe Anderson ha parlato cosi:

VITTORIA CONTRO IL LECCE- «C’è sempre un lavoro di squadra, il supporto della squadra che mi dà fiducia in ogni ruolo. Oggi era partita molto difficile, nel primo tempo non siamo riusciti a esprimerci come volevamo dal punto di vista del gioco, ma abbiamo approcciato bene nel Secondo tempo. Il nostro obiettivo era portare a casa i tre punti e quello abbiamo fatto»

PARTITA- «Lazio lucida fino alla fine? Prima non avevamo tanta maturità nel soffrire, a volte prendevamo gol o ci arrabbiamo perché le cose non andavano bene. Oggi siamo stati dentro la partita. Dobbiamo essere consapevoli che tutte le gare sono difficili, tante squadre ci metteranno in difficoltà, dobbiamo fare come oggi»

SPOGLIATOIO- «Cosa è cambiato all’interno dello spogliatoio? Quello che ho detto prima, la maturità di sapere che oggi nel calcio tutte le squadre giocano, di soffrire e sacrificarci insieme per la squadra. Quello che conta è solo la squadra, noi lavoriamo per quello»

FUTURO- «Aggiornamenti sul futuro? Ancora no, non possiamo dire niente»