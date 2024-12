Fazzini Lazio, serve ancora qualcosa per definire la trattativa: Cosa succede. Le ultimissime

Fazzini Lazio, le ultime novità in vista dell’imminente apertura del mercato invernale. I dettagli

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per Fazzini serve ancora qualche giorno per definire la trattativa. L’Empoli ha aperto alla cessione sulla base di un prestito biennale e l’obbligo di riscatto a 14/15 milioni. Le differenze ruotano intorno al prezzo finale e sulla base dell’operazione, l’offerta capitolina sarebbe di 1 milione subito e 11 per il riscatto a giugno 2026, mentre Corsi chiede 2 milioni.

La Lazio ha l’indice di liquidità bloccato, e l’unico modo per fare acquisti è seguire la stessa procedura fatta per Dia, Rovella e Pellegrini ovvero cedere qualcuno per pari valore (le cessioni di Akpa al Monza e Gonzalez all’Atlas non bastano) o garantire l’operazione futura con una fidejussione.