Fantacalcio, Zaccagni o Pedro? La gestione dei due casi delicati

Fantacalcio, chi prendere all’asta tra Zaccagni e Pedro? Ecco come gestire l’ex Hellas e lo spagnolo, e il ruolo che avranno con Sarri

I tanto attesi rinforzi sugli esterni alla fine sono arrivati. Ora Maurizio Sarri avrà diverse frecce al suo arco per meglio esprimere il suo calcio offensivo. Buon per la Lazio, ma al fantacalcio? Chi scegliere tra Mattia Zaccagni e Pedro?

Lo spagnolo è stato impiegato da titolare nelle prime due giornate, anche per mancanza di alternative, nonostante la qualità e l’esperienza. Nell’ultimo giorno di mercato poi, è arrivato l’ex Hellas Verona, non proprio un esterno nonostante il Comandante abbia intenzione di schierarlo proprio in quella posizione. Con gli scaligeri infatti, Zaccagni veniva impiegato nei due trequartisti alle spalle dell’unica punta, certamente più decentrato rispetto alle idee di Sarri. Per questo motivo, in ottica fantacalcistica, c’è da ipotizzare un impiego più intensivo di Pedro almeno inizialmente, vista la dimestichezza nei tre d’attacco. C’è la sensazione però che a lungo andare, sarà Zaccagni a prendersi i gradi da titolare.

Il nostro consiglio è di provare a prendere entrambi, a un prezzo contenuto. Se così non dovesse accadere, ci può stare scommettere su uno solo dei due, certamente il minutaggio sarà elevato sia per l’ex Barcellona e Chelsea, sia per il classe ’95.