Fabregas duro coi suoi: «Se giochiamo così non esiste possibilità di battere la Lazio». Le dichiarazioni del tecnico spagnolo

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Südtirol, il tecnico del Como, Cesc Fàbregas, ha spostato l’attenzione sull’imminente e storico esordio in Serie A contro la Lazio tirando le orecchie ai suoi giocatori

Le sue parole: «Manca tantissimo. Se giochiamo così non c’è nessuna opzione di vincere contro la Lazio. C’è tanta strada da fare, c’è tanta gente nuova, alla prima stagione da professionista e giovane, che deve cambiare la mentalità. Non si può fare da un giorno all’altro, però chiedo a loro di spingere tanto perché nel calcio non c’è tanto tempo. Siamo una società che sta cambiando tante cose, che sta spingendo per portare grandi talenti e che c’è un potenziale molto forte per fare molto bene nel futuro, però tanto lavoro da fare e tanta strada per creare»

E ancora: «l mercato è chiuso, siamo questi. Con un’opportunità di mercato si vedrà ma in questo momento stiamo così. A lavorare, alzare la testa da domani e preparare una partita importante in campionato contro la Lazio. Io non posso fare un messaggio più chiaro, sono un po’ triste, ho fatto un discorso. Abbiamo 20-22 giocatori di posizione, nel calcio chi vince la partita è chi entra dalla panchina, nel calcio moderno è troppo importante. Chiedo tanta energia da chi entra, che lotti per la famiglia e per il suo compagno e sorprendentemente oggi già 3-4 giocatori hanno fatto una brutta faccia e che è entrato con un’energia che non si può permettere. Ha perso tutte le palle che ha toccato e non va bene. Devo essere alcune volte più soft, altre più duro. Chi non lo capisce, non c’è spazio per gente così».