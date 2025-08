Fabiani sicuro: «Questo ragazzo della Lazio è predestinato»

Fabiani sicuro: «Questo giocatore della Lazio è un predestinato. Da Castellanos mi aspetto di più». Le parole del ds biancoceleste

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per fare il punto sulla preparazione della squadra e per offrire la sua visione su alcuni dei protagonisti, tra certezze e attese, di questo precampionato biancoceleste. Le parole del dirigente hanno spaziato da elogi per i giovani emergenti a stimoli per i giocatori chiamati a un salto di qualità.

L’analisi del direttore sportivo Angelo Fabiani

Fabiani ha espresso grande ottimismo per il lavoro svolto finora a Formello e in Turchia, soffermandosi su alcuni singoli. Ha speso parole di grande stima per un giovane difensore, ha lodato la professionalità di un veterano del centrocampo e ha indicato cosa si aspetta dal centravanti argentino della squadra.

Le parole di Fabiani: da Provstgaard a Castellanos

Ecco la dichiarazione completa del ds biancoceleste, che ha tracciato un primo bilancio su alcuni dei giocatori a disposizione di Maurizio Sarri:

«Credo che si sentirà nel prossimo futuro parlare di Provstgaard che per me è un predestinato. Abbiamo poi tanti altri calciatori importanti ma a onor del vero devo dire che anche Cataldi si è ripresentato molto bene. Ecco forse un anno di “esilio” gli ha fatto bene. Ma dico un po’ tutti quanti, mi auguro un qualcosa in più da parte del Taty che possa con Sarri acquisire quella sicurezza che serve».

L’elogio a Provstgaard: «Per me è un predestinato»

Le parole più forti e significative di Fabiani sono state per il giovane difensore danese, Jonathan Provstgaard. Definirlo un “predestinato” è un’investitura ufficiale da parte della società, che crede fermamente nelle qualità del ragazzo. In un momento di emergenza per la difesa, l’elogio del ds suona come una conferma che il club intende puntare su di lui per il futuro.

La fiducia in Cataldi e l’attesa per Castellanos

Il dirigente ha poi lodato Danilo Cataldi, sottolineando come si sia presentato al ritiro in ottima forma. Infine, un messaggio chiaro per Taty Castellanos: da lui ci si aspetta “un qualcosa in più”. Un invito a trovare con Sarri quella sicurezza e quella continuità di rendimento necessarie per fare il definitivo salto di qualità e prendersi il centro dell’attacco.