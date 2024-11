Fabiani Lazio, a breve un vertice con Baroni: si progetta il futuro. Ecco cosa vuole fare il club

Fabiani Lazio, a breve ci sarà un incontro tra il Ds e Baroni per tracciare le linee guida del calciomercato di gennaio

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio a breve ci sarà un incontro tra Fabiani e Baroni per parlare del calciomercato di gennaio. Se il mister continuerà ad alternare 4-2-3-1 e 4-3-3 servirà almeno un altro mediano o una mezzala, ma il club biancoceleste ha tutti i posti over delle liste campionato e UEFA occupati.

Il quotidiano riporta anche l’interesse per Valentin Atangana del Reims, con una valutazione sotto i 10 milioni di euro.