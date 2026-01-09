Fabbian Lazio, nuovi contatti per il giocatore del Bologna: possibile colpo di mercato per i capitolini?

Fabbian Lazio mantiene vivi i contatti con il Bologna per il centrocampista classe 2003, ma l’affare non è ancora definito

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, resta un obiettivo concreto per la Lazio, che continua a monitorare la situazione con un possibile trasferimento in vista. Come riportato su X dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Lazio ha intensificato i contatti nelle ultime ore per il giovane talento italiano. La trattativa è ancora in corso, ma la Lazio è pronta a rilanciare l’offerta, che inizialmente era intorno ai 10 milioni di euro più bonus, ma il club biancoceleste potrebbe presto migliorare la sua proposta.

.@OfficialSSLazio, previsti nuovi contatti per Fabbian. Resta in piedi anche l'ipotesi che porta a Toth — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 9, 2026

Parallelamente, la Lazio sta anche trattando per il centrocampista del Ferencvaros, Alex Toth. Resta aperta l’ipotesi di un possibile intreccio tra Fabbian e Toth, con il Bologna e il Ferencvaros pronti a valutare le offerte. Il club biancoceleste sta cercando di rafforzare il proprio centrocampo e, sebbene la concorrenza per Fabbian sia alta, la Lazio ha messo gli occhi su di lui come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Giovanni Fabbian, nato a Camposampiero il 14 gennaio 2003, è un centrocampista completo che spicca per la sua fisicità, agilità e capacità di inserirsi nell’area avversaria. Dopo aver fatto il suo percorso nelle giovanili dell’Inter e una stagione di crescita a Reggina, dove è stato protagonista con 8 gol in 36 presenze in Serie B, ha fatto il suo ritorno in Serie A con il Bologna. Nel 2023, è stato acquistato dai rossoblù per 5 milioni di euro, ma il club nerazzurro mantiene il diritto di recompra fino a 12 milioni entro il 2025.

Fabbian è noto per la sua capacità di giocare senza palla e per la sua aggressività nei duelli difensivi. Nonostante la sua giovane età, ha dimostrato grande maturità in campo, particolarmente nel recupero palla e nei movimenti intelligenti in fase di inserimento. La sua visione di gioco e la velocità nell’intraprendere le azioni sono aspetti che lo rendono ideale per la Lazio di Maurizio Sarri, sempre alla ricerca di giovani talenti in grado di inserirsi nel suo gioco verticale.

Con il Bologna, Fabbian ha già esordito con grande successo in Serie A, segnando 5 gol in 27 partite nella sua prima stagione nella massima serie. La sua crescita continua con un debutto in Champions League nella stagione 2024-2025 e la conquista della Coppa Italia nel maggio 2025, un trofeo che mancava a Bologna da 51 anni. La Lazio segue con interesse l’evoluzione di Fabbian, consapevole del talento che il giovane centrocampista potrebbe portare al club.

Se la trattativa dovesse andare a buon fine, Fabbian potrebbe diventare uno dei volti nuovi della Lazio per la prossima stagione, aggiungendo qualità e dinamismo al centrocampo della squadra biancoceleste.

