Extra Lazio, Totti sul ‘like’: «Assolutamente falso, io stimo Florenzi!»

Ieri sera la Roma ha perso malamente contro il Torino. Un tifoso sui social se la prende con Florenzi e Totti mette like

La Roma incappa malamente nella trappola era dal Torino di Belotti: i padroni di casa si lasciano sopraffare dal Gallo che torna a gol e atterra i giallorossi. La squadra di Fonseca spreca l’occasione di rimanere attaccata alla Lazio, vincente a Brescia, e i tifosi non ci stanno.

L’episodio che però ha invaso i social, ha coinvolto l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Un tifoso ha commentato il post della società su Instagram, scrivendo: «Vendete Florenzi» ed il Pupone ha messo mi piace. Ieri il numero 24 romanista non ha brillato ma sicuramente non è l’unico colpevole della disfatta. Fatto sta che è arrivata, per vie traverse, la bocciatura da parte del suo predecessore e ciò ha scosso molto l’ambiente giallorosso.

LE PAROLE DI TOTTI – Ecco il messaggio inviato dall’ex capitano come riportato dal Corrieredellosport.it: «Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista».