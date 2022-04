Ex Lazio, Winter: «Mi sento legato a De Vrij, abbiamo fatto lo stesso viaggio»

L’ex biancoceleste Winter ha parlato di cosa lo lega a De Vrij, altro calciatore che ha vestito la maglia biancoceleste

Aron Winter, ex centrocampista che ha militato anche nella Lazio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di cosa lo lega a Stefan de Vrij, altro calciatore che ha vestito la maglia biancoceleste.

LE PAROLE – «De Vrij? Ci pensino due volte a lasciarlo andare. Mi sono sempre sentito legato a lui, anche perché ha fatto il mio stesso viaggio italiano: prima Lazio, poi Inter. Mi piace non solo perché sa marcare, ma anche per come gioca la palla in stile olandese».